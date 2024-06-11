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General Motors объявила выкуп своих акций на $6 млрд

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров General Motors утвердил программу выкупа акций компании на сумму до $6 млрд, сообщила пресс-служба компании.

"Инвестиции GM в бренды и продуктовый портфель за последние несколько лет, а также операционная дисциплина компании обеспечивают стабильно высокий рост выручки, маржи и свободного денежного потока, - сказал исполнительный вице-президент и главный финансовый директор компании Пол Джейкобсон. - Это позволяет нам продолжать возвращать деньги акционерам".

GM в ноябре прошлого года анонсировала ускоренный buyback объемом $10 млрд. Кроме того, в рамках ранее объявленной программы выкупа акция оставались неиспользованными $1,4 млрд.

В первом квартале 2024 года компания купила свои бумаги на $300 млн и планирует использовать оставшиеся $1,1 млрд до окончания второго квартала, отмечается в сообщении.

Кроме того, GM повысила квартальные дивиденды на треть - до 12 центов на акцию с 9 центов.

В результате теперь компания намерена вернуть акционерам в первом полугодии 2024 года $1,7 млрд. Для сравнения, в 2023 году выплаты составляли $11,6 млрд, в 2022 году - $2,8 млрд.

За последние 12 месяцев капитализация GM выросла на 28,5% (до $54,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 22,2%.

General Motors Пол Джейкобсон США
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