General Motors увеличила квартальную чистую прибыль на 14%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors увеличил чистую прибыль во втором квартале на 14,3%, выручку - на 7,2%.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $2,93 млрд против $2,57 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $2,55 с $1,83.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,06 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,71 на акцию.

Квартальная выручка GM увеличилась до $47,97 млрд с $44,75 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $45,13 млрд.

Продажи автомобилей GM в апреле-июне уменьшились на 9,5% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года - до 1,432 млн. В APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка) реализация рухнула на 26,3% (до 493 тысяч машин). В Северной Америке продажи увеличились на 2,7% (до 827 тысяч), в Южной Америке - на 2,8% (до 111 тысяч).

Компания ухудшила прогноз чистой прибыли на 2024 год до $10-11,4 млрд с ожидавшихся ранее $10,1-11,5 млрд, прибыли в расчете на акцию - до $8,93-9,93 с $8,94-9,94. Вместе с тем прогноз скорректированной прибыли на акцию повышен до $9,5-10,5 с $9-10 (аналитики ожидали $9,45).

GM по-прежнему планирует капиталовложения в размере $10,5-11,5 млрд в этом году.