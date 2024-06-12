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Страны ОПЕК+ в мае добыли нефти на 630 тыс. б/с больше плана с учетом добровольных сокращений

Страны ОПЕК+ в мае добыли нефти на 630 тыс. б/с больше плана с учетом добровольных сокращений
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в мае добывали 34,55 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,92 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 630 тыс. б/с. Относительно апреля страны блока сократили нефтепроизводство на 40 тыс. б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в апреле составила 21,84 млн б/с, что на 620 тыс. б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 10 тыс. б/с сверх разрешенного уровня - 14,30 млн б/с (12,71 млн б/с без учета Мексики).

По данным МЭА, добыча нефти в Саудовской Аравии осталась в мае на уровне 9,03 млн б/с, что на 50 тыс. б/с выше необходимого плана. Россия снизила добычу нефти на 80 тыс. б/с, до 9,22 млн б/с, но это на 170 тыс. б/с больше заявленного на май уровня с учетом добровольных сокращений (9,05 млн б/с - ИФ).

Ирак, который значительно превышает заявленный план по добыче, в мае увеличил производство на 40 тыс. б/с, до 4,28 млн б/с, что на 280 тыс. б/с больше установленной с учетом добровольных ограничений цели. Еще больше плана добыча нефти была в ОАЭ, которые нарастили ее в мае на 20 тыс. б/с к апрелю, до 3,25 млн б/с, что на 340 тыс. б/с выше целевого уровня. В свою очередь, Казахстан за май сократил добычу нефти на 100 тыс. б/с, до 1,49 млн б/с, и теперь превышает заявленный план всего на 20 тыс. б/с, подсчитали в МЭА.

Агентство напоминает, что по итогам встречи ОПЕК+ 2 июня "добровольцы" альянса приняли решение о постепенном уходе от дополнительных сокращений с четвертого квартала 2024 года. На фоне этого в МЭА повысили прогноз роста мировых поставок нефти в текущем году примерно на 200 тыс. б/с, до 690 тыс. б/с.

ОПЕК
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