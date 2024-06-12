США ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список, следует из сообщения ведомства.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня будут прекращены.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в декабре говорила, что внебиржевой рынок формирует более половины валютных торгов в РФ, и если из-за санкций биржевые торги станут технически невозможными, на курс рубля это существенно не повлияет. "Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - отмечала глава ЦБ в одном из интервью.