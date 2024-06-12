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Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с санкциями

Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро в связи с санкциями
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро в связи с попаданием под санкции США, говорится в сообщении биржи.

Биржа отмечает, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги также осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут проводиться в обычном режиме.

"Группа "Московская биржа" обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров. Главная задача Московской биржи - обеспечение работы инфраструктуры финансового рынка и надежности проведения операций его участниками. В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки", - говорится в сообщении.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло "Московскую биржу", Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Московская биржа
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