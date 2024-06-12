ЦБ РФ заявил, что сделки с долларом и евро продолжатся на внебиржевом рынке

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Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, сообщает в среду ЦБ РФ.

"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке", - говорится в сообщении регулятора.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

"Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - сообщает ЦБ РФ.

Ранее в связи с санкциями США "Московская биржа" объявила о приостановке торгов долларом и евро с 13 июня.

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