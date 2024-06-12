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ФРС ожидает снижения ставки в 2024 г., повысила прогнозы инфляции на 2024-2025 гг.

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) подтвердила прогноз роста экономики США на 2024 год на уровне 2,1%, в 2025 году - на уровне 2%.

Прогноз Федрезерва в отношении инфляции на текущий год повышен до 2,6% с 2,4%, на следующий - до 2,3% с 2,2%.

Прогноз безработицы в США на этот год подтвержден на уровне 4%, на 2025 год - повышен до 4,2% с 4,1%.

ЭкономикаФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%Читать подробнее

Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

Медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что базовая процентная ставка составит 5,1% к концу 2024 года и 4,1% к концу 2025 года. В марте ожидалось 4,6% и 3,9% соответственно.

Согласно медианному прогнозу на 2026 год, ставка составит 2% (в марте также ожидалось 2%).

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что 15 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают снижения ставки в 2024 году. Причем восемь из них полагают, что ставка завершит этот год на уровне 4,75-5% годовых, семь - на уровне 5-5,25%.

В 2026 году, согласно новому прогнозу ФРС, ВВП США увеличится на 2% (совпадает с мартовским прогнозом), инфляция составит 2% (2% в марте), безработица - 4,1% (4%).

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