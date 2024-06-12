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Дефицит бюджета США в мае вырос на 44% до $347 млрд

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $347 млрд, что на 44% выше показателя за тот же месяц прошлого года ($240 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета США увеличились на 5% - до $323 млрд, расходы - на 22%, до $670 млрд.

За восемь месяцев 2024 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1,165 трлн, в том числе из-за увеличения процентных выплат по госдолгу на фоне высокой ставки Федрезерва. Выплаты процентов по долгу за восемь месяцев составили $728 млрд, что на 37% больше показателя годичной давности.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 фингода, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

Федрезерв США
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