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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 13 июня повысилась на 2,4%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 13 июня составляет 2 тыс. 845,3 рубля против 2 тыс. 778,1 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысилась на 2,4%.

Пошлины на ячмень и кукурузу остались на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,7 за тонну на пшеницу ($234,9 неделей ранее), $167,3 - на ячмень ($166,3), $170,2 - на кукурузу ($169,6).

Начало действия пошлин сдвинулось со среды на четверг в связи с праздничным днем 12 июня. Эти ставки будут действовать по 18 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

Как сообщал в конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев, в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном принято решение о повышении базовой цены для всех трех культур на 1 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз Дмитрий Патрушев РФ
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