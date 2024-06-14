Поиск

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 19 июня снизится на 3,2%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 19 июня составит 2 754,1 рубля против 2 845,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 3,2%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,6 за тонну на пшеницу ($235,7 неделей ранее), $167,9 - на ячмень ($167,3), $172,7 - на кукурузу ($170,2).

Эти ставки будут действовать по 25 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Как сообщал в конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном (начнется 1 июля 2024 года) принято решение о повышении базовых цен на 1 тыс. рублей за тонну.

Дмитрий Патрушев Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Переданный государству ЧЭМК возглавил директор по производству Иванченко

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,01%, на Аи-92 - на 3,72% за неделю

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Денежная база в России выросла с 31 мая по 7 июня на 96,7 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Власти РФ обсуждают ограничения для экспорта дизтоплива перекупщиками

ЦБ РФ временно отменяет утренние торги на МосБирже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });