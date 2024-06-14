Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 19 июня снизится на 3,2%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 19 июня составит 2 754,1 рубля против 2 845,3 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 3,2%.

Пошлины на ячмень и кукурузу останутся на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $235,6 за тонну на пшеницу ($235,7 неделей ранее), $167,9 - на ячмень ($167,3), $172,7 - на кукурузу ($170,2).

Эти ставки будут действовать по 25 июня включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

Как сообщал в конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном (начнется 1 июля 2024 года) принято решение о повышении базовых цен на 1 тыс. рублей за тонну.