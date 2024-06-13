Индексы РТС и МосБиржи упали на 3,9-4,1% на старте торгов

Акции "Мосбиржи" подешевели на 13%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открыл торги в четверг существенным падением цен blue chips из-за новых антироссийских санкций США, введенных 12 июня в преддверии саммита G7 13-15 июня, сдерживающим фактором выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и высокая нефть (Brent торгуется выше $82 за баррель).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов упали на 3,9-4,1%, в лидерах снижения выступили акции "Мосбиржи" (-13,2%), попавшей под санкции США.

К 10:01 индекс МосБиржи упал на 4,1% до 3040,36 пункта, индекс РТС упал на 3,9% до 1075,9 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" упали в пределах 7,8%.

Подешевели акции "Московской биржи" (-13,2%), "Газпром нефти" (-7,8%), "Сургутнефтегаза" (-6,3% и -5,4% "префы"), АФК "Система" (-5,6%), "Аэрофлота" (-5,4%), "Роснефти" (-5,2%), "НОВАТЭКа" (-5,2%), расписки OZON (-5%), бумаги "ММК" (-4,9%), "ТКС Холдинг" (-4,9%), "Яндекса" (-4,6%), "Северстали" (-4,4%), ВТБ (-4,4%), "Магнита" (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (-4%), "Интер РАО" (-3,9%), "АЛРОСА" (-3,8%), "МТС" (-3,8%), ОК "Русал" (-3,8%), "НЛМК" (-3,7%), ПАО "Полюс" (-3,6%), "РусГидро" (-3,6%), Сбербанка (-3,3% и -3,5% "префы"), "Татнефти" (-3,1%), "Норникеля" (-3,1%), "Газпрома" (-2,8%), Polymetal (-2%).

Минфин США 12 июня ввел новые санкции против России. Они затрагивают более 300 физических и юридических лиц, как в России, так и за ее пределами - в Азии, на Ближнем Востоке, в Европе, в Африке, Центральной Азии и в Карибском бассейне, услуги которых позволяют России обходить санкции, говорится в пресс-релизе ведомства. Ограничительные меры введены совместно с государственным департаментом США, они направлены против военно-промышленного комплекса России, а также на "ограничение доходов в энергетической сфере".

В частности, в SDN List были включены компании "Селигдар" (акции упали утром на 6,9%), "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово" (-11,8%), "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", "Обский СПГ", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ топливо Кашира". Также SDN List пополнился целым рядом компаний групп "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, OFAC Минфина США ввел санкции против "Московской биржи", Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. Также OFAC выдал лицензию на сворачивание операций с "Мосбиржей", НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Другая лицензия устанавливает аналогичный дедлайн на выход из их ценных бумаг.

Как сообщила "Московская биржа", в связи с санкциями США торги долларом и евро с 13 июня будут прекращены.

Банк России сообщил, что сделки с долларом и евро после приостановки торгов этими валютами на "Мосбирже" в связи с американскими санкциями продолжат совершаться на внебиржевом рынке. ЦБ для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", новости о западных ограничениях в отношении российской финансовой инфраструктуры могут спровоцировать всплеск волатильности на фондовом рынке в четверг. Тем не менее, не стоит слишком драматизировать ситуацию.

"Риски введения санкций в отношении финансовой инфраструктуры обсуждались еще год назад. С определенной долей уверенности можно предположить, что регулятор прорабатывал разные сценарии, в том числе и тот, с которым мы в настоящее время сталкиваемся. В этой связи важно отметить, что биржевые торги по всем инструментам, не связанным с долларами США и евро, продолжатся во всех секциях биржи. В том числе продолжатся торги китайскими юанями, что позволяет через кросс-курсы определять курс рубля по отношению к другим валютам", - полагают эксперты.

Кроме того, в контексте потенциального всплеска волатильности эксперты "Цифра брокер" рекомендуют воздержаться от поспешных решений и необдуманных действий. Возможное падение котировок акций тех или иных эмитентов может оказаться неоправданным при прочих равных, если выручка эмитента возникает от продаж на российском рынке, а бизнес ориентирован на внутренних потребителей.

По оценкам аналитиков ФГ "Финам", после новых санкций США "медведи" получили стимул для дальнейшего снижения рынка акций РФ.

Ряд экспертов оценивают риски блокировки долларов на брокерских счетах инвесторов, отмечая, что активы могут быть заморожены, однако лицензия Минфина США №99 позволяет прекратить правоотношения с НКЦ и Мосбиржей до 13 августа.

По прогнозам, сделки, расчеты по которым не были завершены, скорее всего, будут заморожены, а клиринг по валютным парам будет ждать разъяснений от НКЦ. Ситуация с биржевым юанем выглядит стабильной. Фьючерсы с валютной компонентой, такие как доллар-рубль и евро-рубль, согласно их спецификациям, будут торговаться даже в случае прекращения сделок с долларом. Расчеты по квазивалютным облигациям также будут проходить в рублях, как это прописано в эмиссионных документах, отмечают эксперты.

На фоне санкций и изменений на валютном рынке "Мосбиржи" "медведи" на рынке акций получили стимул для дальнейшего снижения. Индекс МосБиржи может достичь в четверг 3000 пунктов, однако реальная ситуация с распродажами станет ясной в ближайшие дни. Санкции затронули бизнес крупнейших эмитентов ("Газпром", "НОВАТЭК", Сбер, ВТБ) и оценить потенциал их снижения в текущей ситуации сложно. Тех, кто держит рублевый "кэш" и не вкладывал средства в валюту, эти изменения затрагивают в меньшей степени, создавая для них более комфортные уровни "входа", полагают в "Финаме".

В США в среду просел индекс акций Dow Jones (-0,1%), но выросли и обновили рекордные максимумы S&P 500 (+0,9%) и Nasdaq (+1,5%).

Трейдеры оценивали отчет Минтруда США, показавший более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции в стране в прошлом месяце, а также итоги заседания Федеральной резервной системы.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Штатах в мае сократились до 3,3% в годовом выражении с 3,4% месяцем ранее, инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) ослабла до 3,4% с 3,6%. Эксперты в среднем ожидали, что темпы роста индекса CPI останутся на уровне 3,4%, Core CPI - замедлятся до 3,5%, по данным Trading Economics.

ФРС в среду сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ по итогам заседания был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%.

Между тем медианный прогноз руководителей Федрезерва, также опубликованный в среду, предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов (б.п.) в 2024 году (в марте ожидалось снижение на 75 б.п.).

Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что "со снижением базовой ставки придется подождать до того момента, когда регулятор станет более уверенным в движении инфляции к целевому значению".

Журналисты, задававшие Пауэллу вопросы, не смогли добиться от него намеков на то, когда Федрезерв намерен приступить к смягчению политики, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены, что она будет снижена дважды в этом году по 25 б.п. - в ноябре и декабре.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), нет единой динамики в секторе американских фондовых фьючерсов (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,8%).

Статданные, опубликованные накануне, показали сохранение темпов инфляции (индекс CPI) в Китае в мае на уровне 0,3% в годовом выражении. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их ускорение до 0,4%. Снижение цен производителей (индекс PPI) в КНР замедлилось до 1,4% с апрельских 2,5%. Темпы уменьшения индекса PPI в мае стали минимальными с февраля 2023 года.

Банк Японии в четверг начал очередное заседание, итоги которого будут подведены в пятницу. Эксперты в основном ожидают, что японский регулятор сохранит неизменной ключевую процентную ставку, и будут фокусироваться на том, объявит ли ЦБ о сокращении ежемесячных объемов выкупа облигаций, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после роста накануне, когда Brent поднималась выше $83 за баррель; трейдеры оценивают итоги заседания ФРС и данные о запасах энергоносителей в США.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,5% до $82,22 за баррель (+0,8% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4% до $78,15 за баррель (+0,8% в среду).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказали данные Минтруда США о более существенном, чем ожидалось, замедлении инфляции в стране в прошлом месяце.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,73 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 2,57 млн баррелей, дистиллятов - на 881 тысячу баррелей.

Кроме того, Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79/баррель до $84,15/баррель, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38/баррель.

По оценке EIA, в мае средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82/баррель, что на $8 меньше, чем в апреле. Аналитики министерства считают, что принятое на встрече 2 июня рядом стран ОПЕК+ решение о продлении добровольных сокращений добычи на третий квартал поддержат стоимость Brent во втором полугодии 2024 года на уровне $85/баррель При этом ограниченное предложение со стороны альянса приведет к еще большему изъятию запасов нефти.