"Мосбиржа" заверила, что средства клиентов участников торгов в иностранной валюте не затронуты

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Торги на всех рынках "Московской биржи" после введения американских санкций начались в соответствии с ранее объявленным регламентом и проводятся в штатном режиме, Национальный клиринговый центр провел все необходимые процедуры по урегулированию последствий введенных санкций в соответствии с правилами клиринга, сообщила биржа.

"В результате реализованных мер денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов затронуты не были", - отметила "Мосбиржа".

OFAC Минфина США 12 июня ввел санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Вскоре после объявления о санкциях "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России разъяснил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

В четверг ЦБ сообщил, что решил приостановить торги и гонконгским долларом, а также о переносе времени начала торгов на валютном рынке, рынке драгоценных металлов и срочном рынке на 9:50 по Москве.