Stellantis ожидает снижения ключевого показателя рентабельности в I полугодии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Автомобильный концерн Stellantis ожидает снижения ключевого показателя рентабельности в первом полугодии, однако подтвердил годовой прогноз.

Маржа скорректированной операционной прибыли в январе-июне 2024 года составит 10-11% по сравнению с 14,4% годом ранее, прогнозируют в компании. Stellantis ожидает улучшения этого показателя во втором полугодии благодаря запуску новых моделей автомобилей, а также мерам сокращения расходов, и по-прежнему рассчитывает, что он покажет двузначный рост в процентном выражении по итогам всего текущего года.

Stellantis будет фокусировать стратегию распределения капитала на эффективных инвестициях и поощрении акционеров, говорится в сообщении, опубликованном ко Дню инвестора, который пройдет в четверг.

Компания ставит целью направлять на выплаты акционерам 25-30% выручки, и в 2025 году эти отчисления будут ближе к 30%.

В 2024 году Stellantis направит порядка 7,7 млрд на выплату дивидендов и обратный выкуп акций.