Stellantis увеличил выручку на 29% в III квартале

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, зафиксировал рост выручки в третьем квартале благодаря увеличению продаж автомобилей, повышению цен на них и позитивному эффекту от ослабления евро.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, выручка компании в июле-сентябре выросла на 29% и составила 42,1 млрд евро.

В минувшем квартале компания продала 1,28 млн автомобилей, на 13% больше, чем годом ранее. В том числе продажи электромобилей подскочили на 41%.

Автопроизводитель подтвердил прогноз рентабельности по скорректированной операционной прибыли на 2022 год, ожидая показатель на уровне выше 10%. Также компания ожидает положительное значение показателя свободного денежного потока.

Акции Stellantis в ходе торгов в Милане в четверг дешевеют на 1,9%. С начала года капитализация компании снизилась на 19,2%, до 43,36 млрд евро.