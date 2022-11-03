Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Stellantis увеличил выручку на 29% в III квартале

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Stellantis NV, образованный в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, зафиксировал рост выручки в третьем квартале благодаря увеличению продаж автомобилей, повышению цен на них и позитивному эффекту от ослабления евро.

Как сообщается в пресс-релизе Stellantis, выручка компании в июле-сентябре выросла на 29% и составила 42,1 млрд евро.

В минувшем квартале компания продала 1,28 млн автомобилей, на 13% больше, чем годом ранее. В том числе продажи электромобилей подскочили на 41%.

Автопроизводитель подтвердил прогноз рентабельности по скорректированной операционной прибыли на 2022 год, ожидая показатель на уровне выше 10%. Также компания ожидает положительное значение показателя свободного денежного потока.

Акции Stellantis в ходе торгов в Милане в четверг дешевеют на 1,9%. С начала года капитализация компании снизилась на 19,2%, до 43,36 млрд евро.

Stellantis NV
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 3 ноября

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Байден в связи с предстоящими выборами заявил, что "демократия находится под угрозой"

Четверо горняков погибли в Казахстане при выбросе газа в шахте

КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты

СБ ООН не принял проект РФ для расследования деятельности биолабораторий на Украине

Эрдоган считает, что канцлер ФРГ изменил отношение к РФ и готов искать с ней общий язык

США передали Украине более 230 гаубиц, минометов и реактивных систем залпового огня

В Молдавии регулятор повысил тарифы на электроэнергию в 1,5 раза

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

Moody's изменило прогноз для банков шести стран Европы на "негативный" со "стабильного"

В МИД РФ назвали первоочередной задачей предотвращение столкновения ядерных держав

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });