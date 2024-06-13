ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 июня, составляет 88,2080 руб., сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,92%.

Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 14 июня, составляет 94,8324 руб. Стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем выросла на 0,96%.

После введения 12 июня соответствующих антироссийских санкций, сделки с долларом и евро продолжают совершаться на внебиржевом рынке, а для определения их официальных курсов к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ.

Данные внебиржевого рынка, согласно проведенным Банком России расчетам, являются репрезентативными для определения текущего обменного курса доллара США и евро на внутреннем валютном рынке.

Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов Банк России предусмотрел в указании №6290-У от 3 октября 2022 года.

С момента вступления в силу этого нормативного акта ЦБ ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных указанием подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 года для доллара США составило 0,01%, для евро - 0,03%, отмечает ЦБ.