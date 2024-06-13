Рынок акций РФ завершил четверг ростом индексов после падения утром из-за санкций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в четверг ростом индексов за счет возросшего спроса игроков после обвального падения цен blue chips на старте сессии из-за новых антироссийских санкций США; внешние рынки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи завершил основные торги ростом выше 3170 пунктов после падения утром к 3030 пунктам; в лидерах роста выступили акции Polymetal (+3,2%) и ряда металлургов, в аутсайдерах - бумаги МосБиржи (-2,8%), подпавшей под санкции США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3171,69 пункта (+0,02%, в начале сессии индекс падал до 3032,05 пункта - минимума с декабря 2023 года), индекс РТС - 1132,72 пункта (+1,2%); динамика цен blue chips на бирже оказалась смешанной в пределах 3,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июня, составляет 88,208 руб. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 81,34 копейки.

Новость дополняется