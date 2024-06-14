Нефть Brent подешевела до $82,36 за баррель после слабого роста цены накануне

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются в пятницу после слабого повышения днем ранее.

Тем не менее, по итогам всей текущей недели они прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 по московскому времени снизились на $0,39 (на 0,5%) и составляла $82,36 за баррель. В четверг эти контракты подорожали на $0,15 (на 0,2%) - до $82,75 за баррель.

Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,45 (на 0,6%) и составляла $78,17 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость данных контрактов увеличилась на $0,12 (на 0,2%) - до $78,62 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Эксперты Standard Chartered полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.