Brent подешевела до $82,53 за баррель

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти вернулись к снижению вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

К 18:08 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,27%), до $82,53 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,27 (0,34%), до $78,35 за баррель.

Международный бенчмарк близок к завершению текущей недели ростом на 3,4%, североамериканский - на 3,5%.

Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+, но дальнейший рост ограничен неопределенностью экономических перспектив, полагают в Commerzbank.

"Восстановление цен, на наш взгляд, оправданно, - пишет сырьевой аналитик Барбара Ламбрехт. - Однако учитывая, что перспективы крупных экономик остаются неопределенными, продолжения роста котировок пока не ожидается".

Аналитики ANZ считают, что более строгое соблюдение квот на добычу странами ОПЕК+ должно перекрыть эффект от постепенного сворачивания мер по ее снижению, анонсированного по итогам июньского заседания. По их мнению, такое развитие событий будет оказывать хорошую поддержку нефтяному рынку в ближайшие 1,5 года.

Россия допустила в мае "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+, сообщило накануне российское Минэнерго. При этом "объемы добычи, превышенные с апреля, в дальнейшем будут полностью скорректированы".

"Излишки производства будут возмещены в течение компенсационного периода, который продлится до конца сентября 2025 года", - заверило ведомство.