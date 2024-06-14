Нефть Brent подорожала до $83,16 за баррель

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в пятницу.

Котировки августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 по московскому времени повысились на $0,41 (0,5%) и составляли $83,16 за баррель.

Цена фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,28 (0,36%) и составляла $78,9 за баррель.

Ранее на этой неделе министерство энергетики США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Эксперты Standard Chartered полагают, что спрос на нефть в мире в текущем году увеличится на 1,68 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,41 млн б/с.