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Бумаги чипмейкера Arm войдут в состав Nasdaq 100 вместо акций Sirius

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Американские депозитарные акции (ADS) британского чипмейкера Arm Holdings plc перед открытием американского рынка 24 июня войдут в состав индекса Nasdaq 100, говорится в пресс-релизе оператора биржи Nasdaq.

Они заменят бумаги американской радиовещательной компании Sirius XM Holdings.

Nasdaq 100 состоит из акций 100 крупнейших по капитализации нефинансовых эмитентов c листингом на бирже Nasdaq.

Рыночная стоимость Arm растет на 0,1% на торгах в пятницу – до $164,42 млрд, Sirius – снижается на 0,4% и составляет $9,77 млрд.

Издание Barron's, предсказавшее вхождение Arm в Nasdaq 100 вместо Sirius, полагает, что вслед за британской компанией в индекс могут включить Super Micro Computer, а самые вероятные кандидаты на исключение – Walgreens Boots Alliance, Warner Bros. Discovery, Illumina Inc. и MongoDB Inc.

Arm Holdings plc Arm Sirius Nasdaq
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