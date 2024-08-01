Чипмейкер Arm Holdings увеличил квартальную чистую прибыль вдвое

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Британский производитель полупроводниковой продукции Arm Holdings отчитался о росте чистой прибыли и выручки в первом финансовом квартале (апрель-июнь 2024 года), но выручка от роялти оказалась хуже прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $223 млн, или 21 цент в расчете на акцию, по сравнению со $105 млн, или 10 центами на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 40 центов на акцию.

Выручка подскочила на 39%, до $939 млн.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере 34 центов на акцию при выручке в $906 млн.

Выручка от роялти в прошлом квартале составила $467 млн вместо ожидавшихся $492 млн, а выручка от продажи лицензий достигла $472 млн вместо прогноза в $418 млн.

Компания подтвердила годовой прогноз выручки на уровне $3,8-4,1 млрд.

На этих данных американские депозитарные расписки Arm в Нью-Йорке подешевели на 16% на торгах в четверг. С начала года капитализация компании взлетела на 62,5%, до $151 млрд.

Arm Holdings, мажоритарным акционером которой является японская SoftBank Group, провела IPO в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, сумев привлечь почти $4,9 млрд за счет размещения бумаг по цене $51 за штуку. Теперь акции торгуются по $121.