Инфляция в РФ в мае разогналась до 0,74%, годовая выросла до 8,30%, на 14 июня – до 8,31%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в России в мае 2024 года составила 0,74% после 0,50% в апреле, 0,39% в марте, 0,68% в феврале и 0,86% в январе, сообщил в пятницу Росстат.

За январь-май 2024 года цены выросли на 3,22% (в мае 2023 года инфляция составила 0,31%, а за январь-май 2023 года - 2,38%).

Инфляция в мае 2024 года значительно превысила ожидания аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,53%, а также оказалась выше недельной динамики, которая предполагала рост в районе 0,5%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в мае ускорилась до 8,30% с 7,84% на конец апреля, 7,72% на конец марта, 7,69% на конец февраля, 7,44% на конец

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в мае 2024 года составил 100,87% (в апреле 2024 года - 100,71%). В годовом выражении базовый индекс цен в мае увеличился до 108,64% со 108,27% в апреле.

Продовольственные товары в мае подорожали на 0,41% (в годовом сравнении - подорожали на 9,11%). При этом плодоовощная продукция снизилась в цене в мае на 0,83% (в годовом выражении - выросла на 14,03%).

Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,46% (в годовом сравнении - выросли в цене на 7,14%).

Услуги в мае выросли в цене в среднем на 1,53% (в годовом выражении - подорожали на 8,55%).

В мае существенно снизились цены на огурцы - на 29,2% и помидоры - на 18,5%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 21,8%, морковь - на 21,4%, лук - на 18,3%, капусту- на 11,0%, яблоки - на 6,6%.

Среди других продовольственных товаров в мае значительно выросли цены на баранину - 5,4%, шоколад - 2,4%, масло оливковое - 2,3%, рыбу живую и охлажденную, хлеб пшеничный, мороженое - 1,8%, свинину, хлеб ржаной - 1,7%, горох и фасоль - 1,5%.

Одновременно в мае подешевели куриные яйца - на 5,0%, гречневая крупу - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный в мае выросли на 0,5%, дизельное топливо - на 0,4%.

Значительный рост в мае был отмечен на отечественные легковые автомобили - на 3,6%.

Среди строительных материалов существенно выросли цены на плиты ДСП - на 3,9%, доски обрезные - на 2,8%.

В мае среди услуг внутреннего туризма рост цен составил: на отдых на Черноморское побережье России - на 23,7%, речные круизы на территории России - на 6,4%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию - на 12,6%, страны Закавказья -на 8,7%, в Белоруссию - на 4,0%. Снизились цены на поездки в ОАЭ - на 12,7%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,7%.

Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы выросли в мае на авиаперелет экономическим классом на 15,1%, проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 8,2% до 10,4%, метро - на 5,6%, проезд в пригородном поезде - на 3,8%, трамвае - на 3,7%.

Росстат в пятницу одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 июня.

Инфляция в РФ с 4 по 10 июня составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая.

С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

Из данных за 10 дней этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 июня чуть выросла до 8,31% с 8,30% на конец мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,38%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 4 по 10 июня подорожала на 0,7% (с 28 мая по 3 июня подешевела на 0,2%), в том числе цены на свеклу выросли на 3,1%, яблоки - на 2,2%. Цены снизились: на огурцы - на 3,9%, капусту - на 3,8%, помидоры - на 3,0%.

За период с 4 по 10 июня выросли цены на сахарный песок и хлеб ржаной - на 0,5%, колбасы вареные и хлеб пшеничный - на 0,4%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,5%.

Среди непродовольственных товаров с 4 по 10 июня значительно выросли цены на плиты ДСП - на 1,2%, доски обрезные - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 4 по 10 июня подорожала на 0,7% (с 28 мая по 3 июня - на 1,3%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 10 июня на уровне 8,37%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 4 по 10 июня 2024 года на потребительском рынке рост цен замедлился до 0,12%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,16%. В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,09%. В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,13% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7%.