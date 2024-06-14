В России рост цен на картофель с 4 по 10 июня ускорился до 8,9%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России на прошлой неделе подорожание картофеля оказалось самым быстрым среди всех овощей и фруктов, следует из данных Росстата.

С 4 по 10 июня картофель подорожал на 8,9%, неделей раньше темпы роста составляли 6,9%.

Рост цен на яблоки замедлился до 2,2% с 3,2% неделей ранее.

Свекла на минувшей неделе подорожала на 3,1% (на 2,7% неделей ранее), лук - на 1,2% (на 2,6%), морковь - на 1,1% (на 2,7%). В то же время цены на огурцы снизились на 3,9% (на 6%), капусту - на 3,8% (на 2%), помидоры - на 3% (на 7%), бананы - на 0,4% (на 0,5%).

В целом рост цен на плодоовощную продукцию за неделю ускорился до 0,7% с 0,2% неделей ранее.

С начала года больше всего подорожала свекла - в 1,9 раза, цены на морковь выросли в 1,6 раза, картофель - почти в 1,6 раза, капусту - на 41,5%, лук - на 31,9%, яблоки - на 23,3%, бананы - на 9,6%. Цены на огурцы снизились на 41,2%, на помидоры - на 8,2%.

Как сообщалось, в 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.