Рост цен на курятину на минувшей неделе остановился, яйца продолжают дешеветь

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 4 по 10 июня не изменились, сообщил Росстат в пятницу.

С начала года сохраняется отрицательная динамика – курятина подешевела на 2,9%.

Цены на яйца продолжают снижаться. С 4 по 10 июня яйца подешевели на 1,5% (на 1,6% неделей ранее). С начала года цены снизились на 12,3%.

Росстат также сообщил, что за неделю сахар и ржаной хлеб подорожали на 0,5%, сухие молочные смеси для детского питания и пшеничный хлеб - на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло, мясные и овощные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,3%, говядина, стерилизованное молоко, подсолнечное масло, пшено - на 0,2%, черный чай и водка - на 0,1%.

В то же время цены на маргарин и гречневую крупу снизились на 0,3%, баранину - на 0,2%, свинину, творог, пшеничную муку и вермишель - на 0,1%.

Как сообщалось, в мае по сравнению с апрелем цены на продукты питания в РФ повысились на 0,4%.