В мае в России продукты питания подорожали на 0,4%, алкоголь - на 0,6%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России в мае цены на продукты питания по сравнению с апрелем выросли на 0,4%, сообщил Росстат.

С начала года продукты подорожали на 3,1%, в годовом выражении - на 9,7%.

Цены на баранину выросли на 5,4%, шоколад - на 2,4%, оливковое масло - на 2,3%, пшеничный хлеб, мороженое - на 1,8%, свинину, ржаной хлеб - на 1,7%, мясо кур - на 1,2%, сливочное масло - на 1,1%, говядину, маргарин, фруктовые соки - на 1,0%, пшеничную муку, рис, манную крупу, черный чай, кофе, какао, соль - от 0,6% до 0,9%, сахар - на 0,3%.

В то же время цены на яйца снизились на 5%, гречневую крупу - на 0,8%, мясные консервы для детского питания, мороженые кальмары - на 0,4%, подсолнечное масло, зеленый чай - на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,6%, с начала года - на 3,4%, по сравнению с маем прошлого года - на 4,4%. В частности, коньяк, игристые и столовые вина за месяц подорожали на 0,8%, водка и пиво - на 0,5%.

Плодоовощная продукция в мае по сравнению с апрелем подешевела на 0,8%, с начала года рост цен составил 6,7%, в годовом выражении - 14%.

В мае больше всего цены повысились на свеклу - на 21,8%. Морковь подорожала на 21,4%, лук - на 18,3%, капуста - на 11%, лимоны - на 10,1%, яблоки - на 6,6%. В то же время цены на огурцы снизились на 29,2%, помидоры - на 18,5%, апельсины - на 2%.