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Французская Ardian и саудовский PIF купят 38% аэропорта Хитроу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Французская инвесткомпания Ardian и саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) подписали соглашение о покупке около 38% в лондонском аэропорту Хитроу, говорится в пресс-релизе Ardian.

В ноябре 2023 года Ardian и PIF договорились о покупке 25%-ной доли испанской инфраструктурной группы Ferrovial в FGP Topco, материнской компании аэропорта, за 2,4 млрд фунтов стерлингов.

Однако ситуацию усложнили некоторые другие акционеры Хитроу, в январе решившие воспользоваться правами tag along для продажи его акций вместе с Ferrovial.

В рамках новой сделки Ardian получит 22,6% в аэропорту, PIF - 15%. Продавцами выступят Ferrovial и упомянутые акционеры. Финансовые условия сделки не сообщаются.

Хитроу PIF Ardian Ferrovial Великобритания Франция Саудовская Аравия
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