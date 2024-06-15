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Союз экспортеров зерна за месяц снизил на 14,7% консенсус-прогноз по отгрузкам пшеницы в новом сезоне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Российский союз экспортеров зерна, начавший 17 мая публикацию консенсус-прогнозов по сбору зерна в этом году и экспорту в новом сезоне (начнется 1 июля 2024 года), к 14 июня снизил оценку экспорта пшеницы на 14,7%.

Как сообщается в телеграм-канале союза, новый консенсус-прогноз составляет 40 млн тонн. Оценка экспорта кукурузы снизилась на 5,7%, до 5 млн тонн, ячменя - не изменилась (4,3 млн тонн).

Консенсус-прогноз общего экспорта зерна - 53,5 млн тонн, это на 9,5% меньше, чем месяц назад.

Сбор зерна в этом году к середине июня оценён в 125,1 млн тонн (на 7% меньше), в том числе пшеницы - 79,3 млн тонн (на 8,6% меньше), ячменя - 18,6 млн тонн (на 3,6% меньше), кукурузы - 14,9 млн тонн (на 2,6% меньше).

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, прогнозы и урожая, и экспорта продолжили снижение по мере развития уборочной кампании. "Мы считаем отклонения от первого консенсус-прогноза, поскольку нам важно оценить эффект неблагоприятных природных явлений - заморозков и засухи - на урожай", - сказал он.

По его словам, в текущем сезоне экспорт пшеницы составит более 50 млн тонн, то есть снижение предложения пшеницы на мировой рынок оценивается в более чем 10 млн тонн.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

Прогноз Минсельхоза РФ по сбору зерна в этом году составляет 132 млн тонн, в том числе 85-86 млн тонн пшеницы.

Союз экспортеров зерна Минсельхоз
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