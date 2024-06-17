РФ с 1 по 17 июня снизила отгрузки зерна на экспорт на 11%

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 17 июня отгрузила на экспорт 2,7 млн тонн зерна, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как заявила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт пшеницы составил 2 млн 380 тыс. тонн, это на 0,8% меньше, чем годом ранее. Снижение отгрузок ячменя и кукурузы было более значительным. Так, экспорт ячменя упал на 26%, до 204 тыс. тонн, кукурузы - на 63%, до 135 тыс. тонн.

"Исходя из текущей тенденции, можно ожидать, что объем экспорта в июне по основным видам зерновых будет несколько меньше, чем в прошлом сезоне, когда за рубеж было отправлено 5,1 млн тонн. Думаю, в этом году выйдем на 4,95 млн тонн, - сказала Тюрина. - В частности, отгрузки пшеницы в этом месяце могут составить 4-4,1 млн тонн против 4,2 млн тонн годом ранее".

Таким образом, отметила она, по итогам сезона (по 30 июня 2024 года включительно) экспорт зерновых составит порядка 68 млн тонн, в том числе 55,7 млн тонн пшеницы. Это несколько выше, чем прогнозировал союз.

Тюрина также сообщила, что с начала июня основным покупателем российской пшеницы был Египет, куда отправлено 481 тыс. тонн. Но это на 30% меньше, чем в прошлом сезоне. Вторым по объему покупателем стала Саудовская Аравия, отгрузки на ее рынок выросли в 3,7 раза, до 306 тыс. тонн. На третьем месте Турция - 271 тыс. тонн, что на 46% меньше, чем год назад. Отгрузки в Алжир выросли в 3,2 раза, до 226 тыс. тонн. Топ-5 замыкает Бразилия, куда отправлено 121,5 тыс. тонн (на 35% меньше).

Всего с 1 по 17 июня пшеница отгружалась в 25 стран против 32 в минувшем сезоне. "К числу стран, куда растет экспорт в июне, относятся Танзания - в 4,3 раза, в Йемен - почти в 1,6 раза, Мозамбик - в 4,7 раза, а также Ангола, Сенегал. Сегодня можно говорить о том, что Африка становится целевым рынком для российских экспортеров пшеницы", - сказала Тюрина.

Основные объемы ячменя отгружены в Саудовскую Аравию - 127 тыс. тонн, это на 20% больше, чем годом ранее. Самыми крупными покупателями кукурузы стали Иран и Турция, но отгрузки в эти страны сократились почти в два раза.

По данным мониторинга, пшеницу отгружали 33 компании против 43 год назад.

Количество портов, через которые отправлялись зерновые и зернобобовые культуры, сократилось до 34 с 40 годом ранее. Основным объемы перевалены через Новороссийск - 1 млн 043 тыс. тонн, что почти на треть больше прошлогоднего, а также через Тамань, Туапсе, Ейск, Высоцк. В то же время рейдовая перевалка упала на 28%, до 691 тыс. тонн, отгрузки через порт Ростова-на-Дону - на треть, до 248 тыс. тонн.

На восточном направлении почти в три раза выросли отгрузки зерновых через порт Владивостока, до 23 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что за неделю произошел "некоторый откат на рынке после роста цен в первой декаде июне". Цены на французскую пшеницу снизились на 4,2%, до $251 за тонну, на американскую - на 2,8%, до $243. Российская пшеница (FOB Новороссийск) подешевела на 3,2%, до $240 за тонну. "При этом дисконт по отношению к европейской пшенице сохраняется на уровне $11 за тонну против $14 на 10 июня, - сказала она. - Но по сравнению с майским показателем это достаточно серьезное сокращение: на конец мая дисконт составлял $29".

"Цены производителей снижаются, что характерно для нынешнего периода, когда рынок ждет зерно нового урожая", - сказала Тюрина, сообщив, что на юге снижение составило 80 рублей, в Поволжье - 150 рублей за тонну. В долларовом эквиваленте цены производителей составили $165 за тонну, это на $1,7 меньше, чем на 10 июня 2024 года. Но по сравнению с концом мая рост составил $11 за тонну.

"Если говорить о предварительных итогах текущего сезона, то очевидно, что мы входим в новый сельхозгод в условиях продолжения достаточно серьезной конкуренции с Европой на мировом рынке. Сокращение дисконта и снижение цен на европейское зерно - это тот тренд, который может повлиять и на нашу ценовую динамику", - заявила Тюрина.