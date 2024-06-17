Вторичный рынок легковых авто в РФ продолжил рост в мае, несмотря на праздники

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в мае 2024 года вырос год к году на 2,1%, до 512,9 тыс. штук, превысив результат апреля текущего года на 0,7%, подсчитали в "Автостате".

Таким образом, продолжился рост, который фиксировался и в апреле, когда в стране было продано 509,5 тыс. автомобилей с пробегом (+2,8% г/г и +1,5% к марту 2024 г.).

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет российская Lada - в прошлом месяце было куплено 130,5 тыс. таких подержанных машин. Второе место по-прежнему у японской Toyota, показатель перепродаж которой составил 52,2 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,4 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,8 тыс. шт.).

Шесть марок из десятки наиболее популярных показали в мае рост перепродаж по отношению к апрельскому уровню, самый сильный рост - у Honda (+2,7%). "В минусе" месяц к месяцу оказались Toyota (-0,7%), Nissan (-1,3%), Volkswagen (-0,6%) и Renault (-0,4%). При этом в годовом сравнении только три бренда имели положительную динамику в мае: Lada (+21,2%), Kia (+2,6%) и Renault (+0,6%). Остальные показали снижение, наиболее сильное - Toyota (-12,3%).

Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в мае стал седан Lada 2107, сохраняющий лидерство четвертый месяц подряд. В мае россияне купили 12,3 тыс. "семерок". На второй позиции остался хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10,9 тыс. шт.), за которым следуют "корейцы" - Kia Rio (10,6 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,2 тыс. шт.) В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и Ford Focus, майский результат которого составил 9,3 тыс. единиц.

По сравнению с апрелем только две модели показали снижение перепродаж: седан Lada 2107 (-0,2%) и внедорожник Lada 4х4 (-1,9%). По отношению к маю 2023 года снижение зафиксировано по трем моделям: Ford Focus (-13,7%), Toyota Corolla (-8,5%) и Toyota Camry (-13,5%). Наиболее заметный помесячный рост перепродаж отмечается у седана Lada 2170 "Приора" (+5,4%), самый значительный рост в годовом выражении - у "семерки" (+42%).

Всего за пять месяцев 2024 года вторичный легковой авторынок РФ составил около 2,25 млн автомобилей (-0,1%). Из десяти наиболее популярных марок только Lada показала положительную динамику с начала года (+14,8%). Среди моделей "в плюсе" были шесть, лучшей стала вазовская "семерка" (+36,5%). Наиболее сильное падение - у Ford (-12,4%) и Toyota Camry (-15%).