"Автостат" отметил снижение вторичного рынка легковых машин в I полугодии на 0,2%
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2024 года рынок легковых автомобилей с пробегом снизился на 0,2%, до 2 748 300 штук, в июне - также наблюдалось небольшое падение, подсчитали в "Автостате".
Из десяти наиболее популярных на рынке брендов по итогам полугодия положительную динамику показали лишь Lada и Kia, перепродажи которых выросли на 14,9% и на 0,2% соответственно. Моделей с положительной динамикой всего семь, наибольшая наблюдалась у вазовской "семерки" (+36,1%).
За июнь в стране было продано 499,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом - на 0,5% меньше по сравнению с июнем 2023 года и на 2,6% меньше, чем в мае текущего года.
Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - в прошлом месяце было куплено 122,8 тысячи машин бренда. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 51,5 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,1 тысячи и 27,7 тысячи соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,8 тысячи штук).
По данным "Автостата", лишь одна марка в июне показала рост м/м - немецкий Volkswagen. При этом наибольшее помесячное снижение зафиксировано у Lada (-5,8%). В годовом сравнении у Lada, напротив, наблюдается самый динамичный рост (+15,7%). "В плюсе" г/г находятся также Kia и Renault (+1,5% и +0,3% соответственно). Остальные бренды показывают падение, наиболее сильное - Toyota (-14,7%).
Топ-10 популярных марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в России (штуки)
|№
|Марка
|Июнь2024
|Май2024
|Июнь2023
|Изм. м/м
|Изм. г/г
|6 мес. 2024
|6 мес. 2023
|Изм.
|1
|Lada
|122 844
|130 452
|106 175
|-5,8%
|+15,7%
|683 529
|594 642
|+14,9%
|2
|Toyota
|51 487
|52 226
|60 325
|-1,4%
|-14,7%
|287 185
|325 656
|-11,8%
|3
|Kia
|29 086
|29 425
|28 652
|-1,2%
|+1,5%
|156 288
|155 982
|+0,2%
|4
|Hyundai
|27 729
|27 748
|28 431
|-0,1%
|-2,5%
|149 859
|154 958
|-3,3%
|5
|Nissan
|23 756
|23 761
|26 600
|0,0%
|-10,7%
|130 285
|144 211
|-9,7%
|6
|Volkswagen
|20 999
|20 941
|22 170
|+0,3%
|-5,3%
|114 608
|122 387
|-6,4%
|7
|Chevrolet
|18 095
|18 609
|18 590
|-2,8%
|-2,7%
|99 997
|103 156
|-3,1%
|8
|Renault
|17 358
|17 579
|17 309
|-1,3%
|+0,3%
|95 568
|96 866
|-1,3%
|9
|Honda
|16 607
|17 047
|18 243
|-2,6%
|-9,0%
|88 467
|96 170
|-8,0%
|10
|Ford
|15 551
|15 741
|17 845
|-1,2%
|-12,9%
|85 299
|97 468
|-12,5%
|ВСЕГО В РФ
|499 618
|512 879
|502 090
|-2,6%
|-0,5%
|2 748 259
|2 753 531
|-0,2%
Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в июне остался седан Lada 2107, это происходит пятый месяц подряд - в прошлом месяце было приобретено 11,2 тысячи "семерок". Далее следуют "корейцы" - Kia Rio (10,5 тысяч штук) и Hyundai Solaris (10,1 тысячи штук). На четвертую строчку рейтинга опустился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10 тысяч штук). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и Ford Focus, июньский результат которого составил 9,3 тысячи единиц.
Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в России (штуки)
|№
|Модель
|Июнь2024
|Май2024
|Июнь2023
|Изм. м/м
|Изм. г/г
|6 мес. 2024
|6 мес. 2023
|Изм.
|1
|Lada 2107
|11 192
|12 252
|8 325
|-8,7%
|+34,4%
|62 740
|46 101
|+36,1%
|2
|Kia Rio
|10 506
|10 595
|9 615
|-0,8%
|+9,3%
|55 793
|53 992
|+3,3%
|3
|Hyundai Solaris
|10 145
|10 226
|9 717
|-0,8%
|+4,4%
|54 313
|54 271
|+0,1%
|4
|Lada 2114
|9 961
|10 946
|9 817
|-9,0%
|+1,5%
|59 083
|55 616
|+6,2%
|5
|Ford Focus
|9 335
|9 333
|10 631
|0,0%
|-12,2%
|51 092
|58 646
|-12,9%
|6
|Toyota Corolla
|8 354
|8 383
|9 246
|-0,3%
|-9,6%
|45 239
|49 197
|-8,0%
|7
|Lada 2170
|8 049
|9 117
|8 133
|-11,7%
|-1,0%
|48 601
|46 967
|+3,5%
|8
|Lada 4x4
|7 898
|8 772
|7 278
|-10,0%
|+8,5%
|47 344
|42 057
|+12,6%
|9
|Lada 2190
|7 036
|7 244
|6 640
|-2,9%
|+6,0%
|38 250
|37 608
|+1,7%
|10
|Volkswagen Polo
|6 694
|6 514
|6 501
|+2,8%
|+3,0%
|35 873
|36 862
|-2,7%
|ВСЕГО В РФ
|499 618
|512 879
|502 090
|-2,6%
|-0,5%
|2 748 259
|2 753 531
|-0,2%