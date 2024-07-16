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"Автостат" отметил снижение вторичного рынка легковых машин в I полугодии на 0,2%

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В России в I полугодии 2024 года рынок легковых автомобилей с пробегом снизился на 0,2%, до 2 748 300 штук, в июне - также наблюдалось небольшое падение, подсчитали в "Автостате".

Из десяти наиболее популярных на рынке брендов по итогам полугодия положительную динамику показали лишь Lada и Kia, перепродажи которых выросли на 14,9% и на 0,2% соответственно. Моделей с положительной динамикой всего семь, наибольшая наблюдалась у вазовской "семерки" (+36,1%).

За июнь в стране было продано 499,6 тысячи легковых автомобилей с пробегом - на 0,5% меньше по сравнению с июнем 2023 года и на 2,6% меньше, чем в мае текущего года.

Лидерство в марочной структуре вторичного рынка сохраняет Lada - в прошлом месяце было куплено 122,8 тысячи машин бренда. Второе место сохраняет японская Toyota, показатель которой составил 51,5 тысячи единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,1 тысячи и 27,7 тысячи соответственно). Замыкает пятерку японский Nissan (23,8 тысячи штук).

По данным "Автостата", лишь одна марка в июне показала рост м/м - немецкий Volkswagen. При этом наибольшее помесячное снижение зафиксировано у Lada (-5,8%). В годовом сравнении у Lada, напротив, наблюдается самый динамичный рост (+15,7%). "В плюсе" г/г находятся также Kia и Renault (+1,5% и +0,3% соответственно). Остальные бренды показывают падение, наиболее сильное - Toyota (-14,7%).

Топ-10 популярных марок на рынке легковых автомобилей с пробегом в России (штуки)

Марка Июнь2024 Май2024 Июнь2023 Изм. м/м Изм. г/г 6 мес. 2024 6 мес. 2023 Изм.
1 Lada 122 844 130 452 106 175 -5,8% +15,7% 683 529 594 642 +14,9%
2 Toyota 51 487 52 226 60 325 -1,4% -14,7% 287 185 325 656 -11,8%
3 Kia 29 086 29 425 28 652 -1,2% +1,5% 156 288 155 982 +0,2%
4 Hyundai 27 729 27 748 28 431 -0,1% -2,5% 149 859 154 958 -3,3%
5 Nissan 23 756 23 761 26 600 0,0% -10,7% 130 285 144 211 -9,7%
6 Volkswagen 20 999 20 941 22 170 +0,3% -5,3% 114 608 122 387 -6,4%
7 Chevrolet 18 095 18 609 18 590 -2,8% -2,7% 99 997 103 156 -3,1%
8 Renault 17 358 17 579 17 309 -1,3% +0,3% 95 568 96 866 -1,3%
9 Honda 16 607 17 047 18 243 -2,6% -9,0% 88 467 96 170 -8,0%
10 Ford 15 551 15 741 17 845 -1,2% -12,9% 85 299 97 468 -12,5%
ВСЕГО В РФ 499 618 512 879 502 090 -2,6% -0,5% 2 748 259 2 753 531 -0,2%


Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в июне остался седан Lada 2107, это происходит пятый месяц подряд - в прошлом месяце было приобретено 11,2 тысячи "семерок". Далее следуют "корейцы" - Kia Rio (10,5 тысяч штук) и Hyundai Solaris (10,1 тысячи штук). На четвертую строчку рейтинга опустился хэтчбек Lada 2114 "Самара-2" (10 тысяч штук). В пятерку лидеров вторичного рынка вошел и Ford Focus, июньский результат которого составил 9,3 тысячи единиц.

Топ-10 моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в России (штуки)

Модель Июнь2024 Май2024 Июнь2023 Изм. м/м Изм. г/г 6 мес. 2024 6 мес. 2023 Изм.
1 Lada 2107 11 192 12 252 8 325 -8,7% +34,4% 62 740 46 101 +36,1%
2 Kia Rio 10 506 10 595 9 615 -0,8% +9,3% 55 793 53 992 +3,3%
3 Hyundai Solaris 10 145 10 226 9 717 -0,8% +4,4% 54 313 54 271 +0,1%
4 Lada 2114 9 961 10 946 9 817 -9,0% +1,5% 59 083 55 616 +6,2%
5 Ford Focus 9 335 9 333 10 631 0,0% -12,2% 51 092 58 646 -12,9%
6 Toyota Corolla 8 354 8 383 9 246 -0,3% -9,6% 45 239 49 197 -8,0%
7 Lada 2170 8 049 9 117 8 133 -11,7% -1,0% 48 601 46 967 +3,5%
8 Lada 4x4 7 898 8 772 7 278 -10,0% +8,5% 47 344 42 057 +12,6%
9 Lada 2190 7 036 7 244 6 640 -2,9% +6,0% 38 250 37 608 +1,7%
10 Volkswagen Polo 6 694 6 514 6 501 +2,8% +3,0% 35 873 36 862 -2,7%
ВСЕГО В РФ 499 618 512 879 502 090 -2,6% -0,5% 2 748 259 2 753 531 -0,2%

Kia Lada Toyota Автостат Volkswagen
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