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Минэнерго предложило снизить уровень локализации в энергетике на краткосрочную перспективу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ предлагает рассмотреть снижение требований к локализации оборудования для энергетики. Об этом сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующее обращение замглавы ведомства к первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

Речь идет о снижении требований "для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих на краткосрочном горизонте планирования", поясняет издание.

В соответствующем письме, по данным газеты, замминистра энергетики Павел Сниккарс отмечает, что ограниченное количество производителей оборудования в России "полностью исключает возможность оптимизации производственных процессов" и предлагает подумать над созданием новых производств.

Как отмечает издание, по итогам недавнего заседания правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики Минпромторгу, ФАС и Минэкономразвития было поручено "обеспечить снижение стоимости основного энергетического оборудования" и принять меры по соблюдению сроков поставки". Кроме того, речь идет о проработке Минэнерго, Минпромторгом и Минэкономразвития возможности "введения ответственности поставщиков за нарушение сроков поставки с применением инструментов регрессных штрафов на оптовом энергорынке".

В настоящий момент для генкомпаний при строительстве новых объектов и модернизации действуют требования по использованию российского оборудования. Как отмечает издание со ссылкой на письмо, "энергетики "неоднократно заявляли о нарушениях сроков поставки", что приводит к задержкам ввода ТЭС".

Минэнерго Минэкономразвития Минпромторг ФАС Александр Новак Денис Мантуров
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