En+ обсуждает с Минэнерго отказ от части проектов модернизации ТЭС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - En+ Group обсуждает с Минэнерго отказ от части проектов модернизации ТЭС, рассказал журналистам в кулуарах ВЭФ-2024 гендиректор компании Владимир Колмогоров.

"Простых проектов в энергетике не бывает. Но мы преодолеваем трудности и уже ввели 175 МВт, в ближайшее время закончим 425 МВт. При этом есть несколько проектов, реализация которых в сложившихся условиях стала нецелесообразной. Мы обсуждаем с Минэнерго и "Советом рынка" условия, на которых мы могли бы отказаться от этих проектов", - заявил Колмогоров.

Он не уточнил о каких проектах идет речь, но весной 2023 года En+ Group сообщала о желании отказаться без штрафов от 3 из 12 своих проектов модернизации ТЭС. Тогда назывались проекты на Иркутской ТЭЦ-10, Усть-Илимской ТЭЦ и Автозаводской ТЭЦ.

Занимавший на тот момент должность руководителя энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков объяснял, что компания подавалась на конкурсы модернизации, имея коммерческие предложения от изготовителей, понимая стоимость подряда. Но по факту рост стоимости по некоторым проектам превысил 300%. Основной причиной Хардиков называл удорожание оборудования и подрядных работ.

В 2019 году правительство утвердило программу модернизации тепловых мощностей. По ее условиям, в России до 2031 годп должно быть модернизировано 40 ГВт энергомощностей за счет платежей оптовых потребителей энергии. Это обеспечит инвесторам возврат средств с доходностью 14% годовых. Проекты модернизации предусматривают жесткие сроки ввода объектов со штрафами за их нарушение.

В апреле 2022 года "Совет рынка" принял в нормативные документы ряд изменений, направленных на поддержку компаний электроэнергетики, в их числе - перенос ввода проектов без штрафов. В частности, проекты модернизации в рамках КОММод получили отсрочку без начислений и штрафов на год. Предполагалось, что мера будет временной.

Уже в начале 2023 г. проекты модернизации Нижневартовской ГРЭС (ПАО "Интер РАО"), а также Костромской ТЭЦ-2 и Ярославский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (все три - ПАО "ТГК-2") получили от правительства дополнительный перенос сроков ввода.

"Совет производителей энергии" (СПЭ) в ходе совещания Минэнерго по итогам ОЗП 2022-2023 гг. просил предоставить генерирующим компания возможность без штрафов выходить из проектов модернизации ТЭС, если на них резко выросли затраты, а компания смогла предоставить подтверждающие это документы. Речь тогда шла о 13 проектах общей мощностью 1,5 ГВт.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, а также алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.