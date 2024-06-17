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Нефть Brent подорожала до $83,55 за баррель

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют сильный рост вечером в понедельник после резкого подъема по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:19 по московскому времени подорожали на $0,93 (1,13%), до $83,55 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,03 (1,31%), до $79,48 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,8%, WTI - на 3,9%.

"Цены на нефть восстановились на прошлой неделе, показав лучшую динамику с начала апреля, - отметил вице-президент Rystad Energy Патрисио Вальдивьезо. - Опасения по поводу слабого спроса подпитывают рыночную волатильность, а смешанные статданные из Китая усиливают неопределенность".

По оценкам Rystad, мировое предложение нефти и конденсата в 2024 году может вырасти лишь незначительно - менее чем на 100 тыс. баррелей в сутки, а в 2025 году увеличится на 3,3 млн б/с (включая предложение нефти - на 3,1 млн б/с). Поставки из стран ОПЕК+ в следующем году, как ожидается, повысятся примерно на 2 млн б/с.

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