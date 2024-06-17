Доля внешнеторговых платежей РФ в токсичных валютах в марте-апреле была меньше 21%

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Доля платежей в валютах недружественных государств при расчетах за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в апреле, как и в марте 2024 года, составила менее 21%, следует из предварительных данных ЦБ РФ о внешней торговле товарами и услугами, а также о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Согласно расчетам, в 2023 году доля платежей в токсичных валютах во внешнеторговом обороте в январе составляла 49%, в июне опустилась до 31%, в начале 2024 года она снизилась до 26% в январе и 25% в феврале. То есть немногим более чем за год этот долевой показатель упал более чем вдвое.

В том числе доля поступлений по экспортным контрактам, выполненных в валютах недружественных государств, в марте составила 17,8%, в апреле - 19,3%, доля платежей за импорт соответственно 25,2% и 22,9%.

В апреле 2024 года до новых минимальных уровней снизилась доля валют недружественных стран при оплате экспортных поставок в азиатские страны (до 15%), в американские страны (58%) и страны Европы (29%). Также в апреле обновлен минимум по использованию этих токсичных валют при оплате импорта РФ из стран Азии (16%) и Африки (27%).