Кассация подтвердила необоснованность требования банка "Югра" к НК "Дулисьма" на 34,4 млрд руб.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа во вторник подтвердил отказ судов нижестоящих инстанций включить в реестр кредиторов НК "Дулисьма", принадлежащей бизнесмену и экс-владельцу банка "Югра" Алексею Хотину, 34,4 млрд рублей долга этому банку.

Как следует из картотеки суда, суд отклонил жалобу банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Ранее сообщалось, что Девятый арбитражный апелляционный суд 26 марта оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в конце сентября 2023 года признал необоснованным требование "Югры" в лице АСВ к НК "Дулисьма" на сумму 34,4 млрд рублей.

В оспариваемом документе говорится, что требование банка, поступившее в суд 14 октября 2022 года, основано на договорах поручительствах, заключенных в 2017 году для обеспечения исполнения обязательств "Саратовнефтедобычи".

Изучив материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что "поручительство по всей сумме задолженности прекратилось с апреля 2018 по декабрь 2018 года. Настоящее требование предъявлено 14.10.2022, то есть за пределами срока существования поручительства, что свидетельствует о его необоснованности".

НК "Дулисьма" является недропользователем Дулисьминского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области. Оно подключено к нефтепроводу Восточная Сибирь - Тихий океан. Запасы нефти оцениваются в 42 млн тонн.

Компания является одним из основных активов Хотина, который в настоящее время проходит по уголовному делу об особо крупной растрате в банке "Югра", у которого ЦБ отозвал лицензию в 2017 году.

В конце октября 2022 года Альфа-банк подал заявление о банкротстве Хотина.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.

Банк "Югра" в лице АСВ также пытался банкротить "Дулисьму". Основанием для заявления послужила задолженность компании по 12 договорам поручительства, заключенным банком и "НК "Дулисьма" в 2017 году для обеспечения исполнения обязательств "Саратовнефтедобычи" перед "Югрой". Однако суд прекратил производство по этому заявлению.

Другим крупным кредитором "Дулисьмы" является Россельхозбанк, который ходатайствовал о вступлении в дело о банкротстве в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. По данным СМИ, РСХБ в 2014 и 2016 годах выдал компании кредиты на 80 млрд рублей.