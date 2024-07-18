ФССП передала под ответственное хранение три бизнес-центра, принадлежавших Хотину

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов передала под ответственное хранение три столичных бизнес-центра, принадлежащих бывшему владельцу банка "Югра" Алексею Хотину в рамках возмещения ущерба от неуплаты налогов.

"Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда, вынесенного на основании иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации о взыскании с Хотина в пользу Российской Федерации ущерба, выразившегося в неуплате налогов в особо крупном размере",- сообщили в ведомстве.

В рамках принудительного исполнения судебного решения сотрудниками приставами "в рамках обеспечительных мер совершены исполнительные действия по передаче на ответственное хранение бизнес-центра "Таволга", расположенного по адресу: Москва, улица Коптевская, д. 67, бизнес-центра Silver Stone, расположенного по адресу: Москва, проезд Серебрякова, д. 14, а также бизнес-центр Loft Ville, расположенного по адресу: Москва, Павелецкая набережная, д. 2".

В мае 2023 года Замоскворецкий суда по иску Генрокуратуры взыскал с Хотина, как бенефициара АО "Русь-ойл", в пользу государства причиненный вред, выраженный в неуплате налогов в размере 192 157 539 000 рублей, с обращением в доход государства акций и 100% долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, входящих в группу компаний "Русь-ойл". Соответчиками также проходили бизнесмен и девелопер Александр Клячин и сама "Русь-ойл".

Группа компаний "Русь-ойл" была основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Генпрокуратура сочла, что Хотин получал незаконный доход, выраженный в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья и от уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщиками - хозяйственными обществами, входящими в группу компаний "Русь-ойл".

В марте 2023 года суд приговорил Хотина к 9 годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. Трое других фигурантов дела также признаны виновными в особо крупной растрате. Директору филиала "Югры" в Москве Нине Черновой суд назначил наказание в виде 6 лет колонии общего режима, а бывшему председателю правления "Югры" Дмитрию Шиляеву - 8 лет колонии общего режима. Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к 8,5 года общего режима. Все подсудимые взяты под стражу в зале суда.

По версии обвинения, Хотин решил похитить деньги вкладчиков банка в 2014 году. Он создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Нефедов отвечал за поступление заявок на кредиты со стороны трех подконтрольных ему юридических лиц. Шиляев следил за подписанием договоров поручительства и залога заемщиками, а также занимался подменой ликвидного имущества банка на неликвидное. А глава московского филиала "Югры" Чернова организовывала проведение сомнительных сделок на уровне московского представительства банка. Таким образом, как утверждает сторона обвинения, было похищено 23 млрд 627 млн рублей.

При этом все подсудимые вину не признают.

У банка "Югра" в 2017 году была отозвана лицензия. Потерпевшей стороной выступает Агентство по страхованию вкладов. По версии защиты, часть ущерба была вкладчикам компенсирована.