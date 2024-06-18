Акции Carrefour упали на 6,4% на новости о возможном штрафе в 200 млн евро

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Франции рекомендовало оштрафовать ритейлера Carrefour на 200 млн евро за нарушения при составлении контрактов франшизы, пишет местное издание La Lettre.

На этой новости акции Carrefour упали на 6,4%, ранее падение достигало 10%.

По мнению Минфина, условия контрактов Carrefour с операторами примерно 5,2 тыс. супермаркетов, работающих по франшизе, были составлены "с существенным нарушением баланса" в пользу компании. Власти настаивают на немедленном изменении 10 статей договоров и требуют штрафовать Carrefour на 50 тыс. евро за каждый день бездействия.

Жалоба Минфина была направлена в арбитражный суд французского города Ренн.

Ранее глава Carrefour Александр Бомпар заявил, что компания намерена получить половину выручки во Франции от магазинов, работающих по франшизе.