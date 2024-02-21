Ритейлер Carrefour запустил buyback на 700 млн евро и повысил дивиденды на 55%

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Французский ритейлер Carrefour SA запустил новую программу обратного выкупа акций объемом 700 млн евро на 2024 год и повысил годовые дивиденды на 55%.

Как говорится в пресс-релизе компании, дивиденды за 2023 год составят 0,87 евро на акцию по сравнению с 0,56 евро на акцию годом ранее. В общей сложности Carrefour направит на выплату дивидендов 600 млн евро.

Компания намерена повышать дивиденды не менее чем на 5% ежегодно.

Carrefour увеличила чистую прибыль в 2023 году на 23%, до 1,66 млрд евро с 1,35 млрд евро годом ранее. Показатель превысил консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 1,18 млрд евро.

Годовая выручка ритейлера выросла на 2,3%, до 83,27 млрд евро, при среднем прогнозе рынка в 84,51 млрд евро. Сопоставимые продажи увеличились на 10,4%.

Компания отметила, что прошедший год характеризовался высокой инфляцией в Европе и Аргентине, а также существенным давлением на покупательную способность потребителей, из-за которого ее продажи на многих рынках уменьшились.

Акции Carrefour подешевели на 13,5% за последние 12 месяцев.