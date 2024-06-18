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Индекс МосБиржи обновил минимум на закрытие торгов с декабря из-за отката доллара

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение из-за слабого спроса на ожиданиях дальнейшего монетарного ужесточения ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступили улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшая нефть (Brent поднялась до $85 за баррель); индекс МосБиржи откатился в район 3110 пунктов, обновив минимум на закрытие торгов с конца декабря из-за падения официального курса доллара от ЦБ РФ на 2 рубля. Лидерами снижения выступили бумаги "Северстали" (-15,5%) после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3114,15 пункта (-2,2%, минимум сессии - 3109,09 пункта), индекс РТС подрос до 1127,16 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составил 87,0354 руб. (-2,0145 рубля).

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