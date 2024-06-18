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ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банков на 2024 год до 3,1-3,6 трлн рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей, говорится в ежеквартальном обзоре регулятора.

"Несмотря на сокращение влияния разовых эффектов валютной переоценки и переоценки ценных бумаг, а также ожидаемый рост кредитного риска, темпы роста прибыли в первом квартале 2024 года продолжительно сохранятся", - говорится в обзоре.

Кроме того, Банк России улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025 год с 2,6-3,1 трлн рублей до 2,7-3,2 трлн рублей.

ЦБ также улучшил прогноз по стоимости кредитного риска (cost of risk, CoR - ИФ) на 2024 год по портфелю корпоративных кредитов до 0,7-1,1% с 0,8-1,2%. Прогноз стоимости риска по портфелю розничных ссуд сохранился в диапазоне 2-2,4%.

"В первом квартале 2024 года стоимость риска по корпоративному портфелю сложилась значительно ниже исторических значений. Экономика постепенно трансформируется (налаживается импортозамещение, выстраиваются новые логистические цепочки и так далее), предприятия реализуют свои обновленные бизнес-планы и стратегии. Ожидается, что по итогам 2024 года CoR вернется к среднему уровню последних лет. Прогноз на 2025 год сохранен (0,8-1,2% - ИФ) с учетом исчерпания адаптационного эффекта. По кредитному риску в розничном портфеле сохранен прогноз из-за высоких процентных ставок, которые обусловили рост долговой нагрузки. Видны признаки перегрева рынка, ухудшающееся качество выдач и раннее вызревание проблем в винтажах", - говорится в обзоре.

ЦБ также повысил на 0,2 п.п. прогноз по чистой процентной марже на 2024 год с учетом жесткой денежно-кредитной политики и теперь ждет ее в диапазоне 4,2-4,6%.

"В период стабильно высоких процентных ставок у банков больше возможностей для генерации чистого процентного дохода. В 2025 году ожидается снижение маржи до среднеисторических уровней", - отмечает ЦБ.

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