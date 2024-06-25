Прибыль банков РФ в мае сократилась на 16% к апрелю

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Фактическая чистая прибыль банковского сектора за вычетом дивидендов, полученных от российских дочерних банков (порядка 26 млрд рублей), сократилась на 16% месяц к месяцу и составила 255 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

Основная прибыль сократилась на 18 млрд рублей (-8%) из-за роста операционных расходов примерно на 10 млрд рублей, а также резервов (примерно на 8 млрд рублей).

Резервы по розничным кредитам выросли на 30 млрд рублей. Ранее ЦБ отмечал, что выданные после третьего квартала 2023 года потребительские кредиты стали чаще выходить на просрочку.

При этом по прочим активам и корпоративным кредитам банки, наоборот, восстановили резервы (суммарно на 22 млрд рублей к апрелю), так как отдельные клиенты смогли решить технические вопросы с осуществлением платежей. Стоимость риска в корпоративном сегменте продолжает быть на рекордно низком уровне.

Основные доходы (чистый комиссионный и процентный доходы) не изменились по сравнению с апрелем.

На снижение финансового результата также повлияло получение убытка от операций с ценными бумагами (-15 млрд рублей против прибыли в размере 14 млрд рублей в апреле), по большей части из-за отрицательной переоценки (в основном по ОФЗ).