Инфляция в Британии в мае замедлилась до целевых 2% впервые с июля 2021 г.

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, инфляция замедлилась с 2,3% в апреле и впервые с июля 2021 года достигла целевого значения Банка Англии.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Bloomberg, также предполагал замедление до 2%.

В помесячном выражении потребительские цены в Великобритании выросли на 0,3%, как и в апреле.

Цены без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, индекс CPI Core) в мае выросли на 3,5% в годовом выражении (минимально с октября 2021 года) и на 0,5% в помесячном выражении. Месяцем ранее первый показатель увеличился на 3,9%, второй - на 0,9%.

Повышение розничных цен (индекс RPI) в прошлом месяце замедлилось до 3% в годовом выражении с 3,3% в апреле. Именно этот индикатор используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

RPI увеличился на 0,4% в помесячном выражении после подъема на 0,5% месяцем ранее.