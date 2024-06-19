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Аналитики ждут сохранения ставки Банка Англии, несмотря на достижение целевого уровня инфляции

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам июньского заседания, полагают экономисты и участники рынка.

Регулятор удерживает ставку на этом уровне с сентября прошлого года, до этого она повышалась 14 заседаний подряд.

На прошлом заседании в мае за немедленное снижение ставки на 25 базисных пунктов проголосовали двое из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), Свати Дингра и замглавы британского ЦБ Дейв Рамсден. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что они выступят за уменьшение стоимости заимствований и в этот раз.

Экономист ING Джеймс Смит отметил, что большинство в MPC составляют председатель и его четыре заместителя, и обычно они голосуют одинаково.

Инфляция в Великобритании в мае опустилась до 2% в годовом выражении, впервые с июля 2021 года достигнув целевого уровня, установленного Банком Англии. Однако этот факт все равно не убедил трейдеров в том, что регулятор готов снижать ставку - вероятность того, что ставка будет опущена до 5% в июне, оценивается рынком всего в 5%, в августе - в 30%, пишет CNBC.

Замедление инфляции было ожидаемым и стало следствием, прежде всего, снижения цен на энергоносители в годовом выражении. Тем временем стоимость услуг выросла на 5,7% вместо ожидавшихся аналитиками 5,5%, и это станет главным аргументом в пользу сохранения прежнего курса денежно-кредитной политики, полагают эксперты. Кроме того, базовая инфляция (без учета продуктов питания и энергоносителей) составляет 3,5%, то есть серьезно превышает целевой уровень.

"Мы видим некоторые позитивные сезонные изменения, и цены на продукты питания также снижаются, - сказал старший экономист Handelsbanken Джеймс Спраул. - Но даже Банк Англии ждет постепенного ускорения инфляции осенью".

Решения британского ЦБ по ставке будут обнародованы в 14:00 по московскому времени в четверг.

Банк Англии Великобритания
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