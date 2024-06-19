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Минфин не ждет катастрофы на рынке ипотеки в 2024-25 гг. из-за сворачивания госпрограмм

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не ждет катастрофического падения выдач на рынке ипотеки в 2024-2025 годах после сворачивания ряда субсидированных программ и изменения условий по программе семейной ипотеки, заявила заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Ольга Болтрукевич.

"Мы периодически слышим катастрофические прогнозы падения рынка в 2024 и 2025 году, наши прогнозы говорят о том, что никакой катастрофы не должно случиться. Мы видим именно коррекцию объемов выдач ипотечных кредитов именно в сегменте ДДУ, то есть нас, в первую очередь, интересует рынок новостроек", - заявила она в ходе круглого стола Domcliсk Digital Day.

"Здесь мы бы это называли некой коррекцией, нормализацией рынка в 2024 и 2025 году", - отметила Болтрукевич.

Она уточнила, что прогнозы Минфина исходят из предпосылок планового завершения в 2024 году программы льготной ипотеки под 8% и IT-ипотеки.

По данным ЦБ, банки РФ в 2023 году предоставили физлицам ипотечные кредиты на рекордные 7,8 трлн рублей, что на 62% больше, чем в 2022 году (4,8 трлн рублей). При этом объем выданных ипотечных кредитов с господдержкой составил рекордные 4,7 трлн рублей против 2,3 трлн рублей в 2022 году, это больше половины (60,8%) общего объема ипотечного жилищного кредитования.

Болтрукевич заявила, что доля государственных программ на первичном рынке жилья должна постепенно сокращаться до уровня 25% по мере снижения ключевой ставки.

Минфин РФ
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