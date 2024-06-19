Сбербанк ожидает, что спрос на ипотеку выровняется к концу 2024 года

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку снизится после завершения и трансформации льготных государственных программ поддержки и выровняется к концу текущего года, считает директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

"Спрос в течение всего времени у нас достаточно стабилен. Сейчас, понятное дело, в связи с завершением, изменением госпрограмм он идет повышенным. Мы в принципе видим, что он сравним с пиковыми значениями тех этапов, о которых мы говорили (предыдущие периоды изменения госпрограмм - ИФ). В общем и целом мы понимаем, что сразу же после завершения, изменения господдержек этот спрос снизится. При этом он, на мой взгляд, сбалансируется и к концу года снова выровняется", - сообщил Лейпи журналистам в кулуарах конференции Domcliсk Digital Day в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что количество заявок на ипотеку во втором квартале текущего года выросло по сравнению с первым кварталом примерно на 25%.

Объем выдачи ипотеки в 2024 году снизится примерно на 30% - до 5,2 трлн рублей, сообщил глава дивизиона "Домклик" на конференции.

"Изменения, которые нас ждут - это снижение (выдач - ИФ) год к году на порядка 25-30%. Это точно не кризис. Почему? Потому что это те объемы, а мы сейчас говорим о прогнозе почти в 5,2 трлн рублей, которые у нас были в 2021-2022 годах", - отметил Лейпи.

"Домклик" прогнозирует рост количества ипотечных сделок во втором полугодии к первому на 17%. "Мы придем к концу года к результату в 1,5 млн сделок. Мне кажется, это очень хороший, позитивный сигнал", - добавил глава дивизиона.

"Мы не видим какого-то шок-контента с точки зрения изменений, которые нас ждут (по госпрограммам - ИФ). Безусловно, мы увидим определенное снижение по сравнению с прошлым рекордным годом", - отметил Лейпи.