ЮГК получила первое золото на Высоком и планирует до конца года произвести 2,5 т

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) начала производство золота на ГОКе "Высокое" в Красноярском крае.

Как сообщила компания, в конце мая пусконаладочные работы, стартовавшие в декабре, успешно завершились. Ростехнадзор и Росприроднадзор выдали предприятию все необходимые разрешения на производство золота. В течение мая ГОК "Высокое" выпустил первое золото и планирует до конца года произвести 2,5 тонны.

"В 2024 год "Высокое" сможет обеспечить увеличение объема производства золота ЮГК примерно на 20%", - напомнил финдиректор ЮГК Артем Клецкин (его слова приводятся в сообщении).

Месторождение Высокое расположено в Красноярском крае и входит в состав ООО "Соврудник", дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы Высокого превышают 120 тонн золота, чего хватит более чем на 30 лет добычи. За последние пять лет ЮГК инвестировала около $400 млн в обустройство Высокого, включая затраты на инфраструктуру.

"Южуралзолото" – одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов – Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.