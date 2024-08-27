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Суд отложил до 18 сентября иск ЮГК об отмене остановки работы карьеров на Урале

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области отложил на 18 сентября заседание по иску ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) об оспаривании постановления Ростехнадзора о приостановке на 90 суток добычи на карьерах компании в Челябинской области, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Заседание отложено в связи с решением суда привлечь в качестве третьего лица по делу ОАО "Еткульзолото" ("дочка" ЮГК), а также необходимостью уточнить позицию природоохранной прокуратуры по делу с учетом приобщенных к делу материалов.

В суде представитель ЮГК сообщил, что компания просит заменить приостановку работы карьеров ЮГК на штраф. Кроме того, по словам представителя ЮГК, истец оспаривает решение о привлечении к административной ответственности частично, поскольку не согласен с отдельными пунктами постановления, в частности, касающимися высоты уступов в карьерах.

Представитель ЮГК подчеркнул, что считает наказание чрезмерным, поскольку приостановка работы применяется в исключительных случаях. В подтверждение такого мнения суду был представлен отзыв службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Представитель Ростехнадзора сообщила, что ранее ЮГК подала ходатайство о досрочном возобновлении работы карьеров, однако оно было отклонено, поскольку основная масса нарушений пока не устранена. В связи с этим Ростехнадзор также не видит оснований и для замены приостановки работы карьеров на штраф.

В частности, как пояснила представитель Ростехнадзора, устранение нарушений о высоте откосов бортов карьеров связано с необходимостью внести изменения в проектную документацию, для чего необходимо изучить физико-механические свойства пород, что позволит в дальнейшем избежать оползней на бортах карьеров.

Участники процесса также отметили, что часть выявленных нарушений устранена, часть - в процессе устранения.

Ростехнадзор в августе привлек ЮГК к административной ответственности в виде приостановки горных работ на карьерах Березняковский, Светлинский, Курасан и Южный Курасан на 90 суток.

ЮГК оспорила постановление в суде, а также пыталась приостановить его действие, подав соответствующее ходатайство. Однако суд в принятии обеспечительных мер отказал. Проанализировав вмененные компании нарушения, он пришел к выводу, что нарушения норм промышленной безопасности являются значимыми и создают реальную угрозу жизни и здоровью работников.

На карьерах, где приостановлена добыча, в общей сложности трудится почти 1,2 тысячи человек.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании, по последним раскрытым данным, является Константин Струков, free float после SPO чуть более 10%.

Константин Струков Ростехнадзор Челябинская область ЮГК Южуралзолото
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