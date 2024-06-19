Минсельхоз ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ ожидает сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке хлеба с учетом роста его производства.

Как сообщает ведомство, по данным на 19 июня, цены производителей на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 63,7 рубля за кг, из ржано-пшеничной - 56,5 рубля за кг. "Годовая динамика отпускной стоимости данной продукции находится в пределах темпов инфляции", - говорится в комментарии министерства к данным Росстата, опубликованным в среду.

Росстат сообщил, что розничные цены на пшеничный хлеб за минувшую неделю выросли на 0,3% (на 5,4% с начала года), на ржаной - на 0,2% (на 5,2%).

По данным Минсельхоза, производство хлеба и хлебобулочных изделий в России растет. В январе-апреле было выпущено более 2 млн тонн, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Стоит отметить, что у производителей увеличиваются затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, и это сказывается на конечной стоимости товара. Вместе с тем с учетом роста объемов производства Минсельхоз ожидает, что ценовая ситуация будет оставаться стабильной", - подчеркивается в сообщении.

Ведомство также сообщает, что производители продолжают снижать цены на куриные яйца: за неделю - на 2%, за месяц - на 8,1%.

Кроме того, фиксируется уменьшение отпускной стоимости ряда наименований плодоовощной продукции. Томаты и огурцы за неделю подешевели на 4,3% и 2,3%, за месяц - на 26,6% и 15,8% соответственно. Стоимость лука снизилась на 0,7%, свеклы - на 0,4%.

"Отпускная цена на картофель в настоящее время составляет в среднем 16,19 рубля за кг, годовая динамика ниже инфляции, что обусловлено высоким урожаем прошлого года. При этом в рознице ценовая ситуация по этому продукту характерна для данного времени года. Сейчас на рынке преобладает импортный картофель, стоимость которого зависит от валютного курса и ряда других аспектов. С августа начнется поступление российского картофеля нового урожая, что будет способствовать снижению цен", - заверяет Минсельхоз.