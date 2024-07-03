Мукомолы призвали Минсельхоз вернуть прежнюю систему кредитования отрасли

Новая приводит к росту себестоимости мукомольной продукции и, как следствие, хлеба

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский союз мукомольных и крупяных предприятий попросил Минсельхоз вернуть действовавшую ранее систему кредитования отрасли - ставку льготного кредита в 6,8%. Письмо союза на имя министра сельского хозяйства Оксаны Лут опубликовано на сайте организации.

Минсельхоз 15 марта издал приказ, который предусматривает изменения процента субсидии переработчикам по краткосрочным кредитам с 70% на 50%.

"Таким образом, для льготных кредитов, заключенных переработчиками после 15 марта, ставка повышена до 10% по сравнению с действовавшей ранее в размере 6,8%, - говорится в письме. - Это приводит к росту себестоимости мукомольной продукции, а следовательно, и хлебобулочных изделий, прежде всего, массовых сортов, имеющих социальное значение".

Кроме того, рост себестоимости муки неизбежно снизит конкурентоспособность муки российского производства на внешнем рынке и поставит под угрозу выполнение задачи по существенному наращиванию экспорта. В связи с этим союз просит "вернуть действовавшую ранее ставку льготного кредита в 6,8% для производителей муки".

В последнее время идет дискуссия между мукомолами и хлебопеками по поводу цен на муку. РБК со ссылкой на Национальный союз хлебопечения сообщал, что предприятия отрасли столкнулись с заметным ростом цен на муку, связанным с подорожанием зерна на фоне прогнозов по снижению его урожая. Ситуацию на рынке в мае союз назвал "определенной паникой" и не исключал, что с учетом растущего экспорта поставок хлебопекарной муки требуемых кондиций и качества на внутренний рынок "может стать критически недостаточно".

В Российском союзе мукомольных и крупяных предприятий признают рост цен на муку, но подчеркивают, что его темпы существенно ниже, чем указывают хлебопеки.

Как заявил журналистам президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко, мониторинг союза не показывает существенного роста цен на пшеничную муку ни по одному федеральному округу. В среднем повышение в неделю составляло 200-500 рублей за тонну (20-50 копеек за 1 кг) в зависимости от региона. Доля муки в себестоимости хлеба составляет всего около 20%, отметил он.

В Минсельхозе ситуацию на рынке хлеба и муки оценивают как стабильную. "Урожай зерна прошлого сезона даже с учетом экспортных поставок с запасом покрывает необходимый объем сырья для полноценного обеспечения внутреннего рынка хлебопечения. Предложение на рынке муки для хлебопекарной отрасли, по оценке отраслевого сообщества, значительно превышает спрос, сообщений о нехватке продукции от бизнеса не поступало", - заявило ведомство 2 июля.