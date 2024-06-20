"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" сменила главу "Башнефти" – вместо Андрея Лазеева этот пост с 19 июня занял Владимир Чернов, сообщается в материалах ЕГРЮЛ.

Лазеев руководил "Башнефтью" с мая 2022 года. В "Роснефти" он работает более 10 лет, занимал, в частности, должности вице-президента и главного геолога компании.

Чернов, являющийся сейчас первым вице-президентом "Роснефти", с 2020 года также занимает пост генерального директора "Восток Ойла" и "Ванкорнефти" (оператор Ванкорского проекта, который вошел в состав "Восток Ойла").

Ранее сообщалось, что "Роснефть" сменила руководство дочерних подразделений – "РН-Ванкор" (оператор "Восток Ойла") и "НГХ-Недра" (входит в "Таймырнефтегаз", владельца Пайяхского месторождения, который также включен в "Восток Ойл). Вместо Чернова пост генерального директора этих предприятий 17 июня занял Лазеев.

Флагманский проект "Роснефти" – "Восток Ойл" – предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта – 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

"Роснефть" планировала уже в 2024 году начать отгрузки нефти с "Восток Ойла" по Северному морскому пути.